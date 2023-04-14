البيت الأبيض يرحب بتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين

رحب البيت الأبيض، اليوم الجمعة، بعملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين في اليمن.

وقال إن الولايات المتحدة ترحب بعملية تبادل الأسرى في اليمن، داعياً إلى التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع في البلاد.

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وانطلقت في وقت سابق، اليوم، عملية تبادل أسرى ومحتجزين ضمن الصفقة الأخيرة المبرمة في سويسرا بين الحكومة اليمنية والحوثيين.

وأتت الخطوة بعدما توصلت الحكومة والحوثيون في آذار/مارس الماضي، خلال مفاوضات انعقدت في برن إلى اتّفاق على تبادل أكثر من 880 أسيراً، في بادرة أمل جديدة مع تسارع الجهود لإنهاء الحرب.

وبموجب الاتفاق، سيُفرج الحوثيون عن 181 أسيرًا، مقابل 706 معتقلين لهم لدى القوات الحكومية.

يأتي هذا فيما تتواصل الجهود الدبلوماسية الأممية والدولية للتوصل إلى حل ينهي النزاع.

وفي آخر عملية تبادل كبرى جرت في تشرين الأول/أكتوبر 2020، تمّ "إطلاق سراح أكثر من 1050 أسيرا وإعادتهم إلى مناطقهم أو بلدانهم"، بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر.