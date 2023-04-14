صفقة تبادل الأسرى.. شاهد لحظة وصول شقيق هادي للرياض

أظهرت لقطات مصورة لحظة وصول شقيق الرئيس السابق، عبدربه منصور هادي، مساء الجمعة، إلى مطار الرياض، قادما من عدن على متن طائرة خاصة بعد الإفراج عنه ضمن صفقة تبادل الأسرى.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، وأعضاء في مجلس القيادة الرئاسي اليمني.

مراسل #العربية: وصول طائرة تقل اللواء اليمني ناصر منصور هادي إلى #الرياض بعد تبادل الأسرى pic.twitter.com/3RokGhNSSw — العربية (@AlArabiya) April 14, 2023

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إجراء فحوصات طبية

وأفاد مراسل "العربية" بأنه سيتم إجراء فحوصات طبية للواء هادي فور وصوله للعاصمة السعودية.

وكان اللواء ناصر منصور هادي، شقيق الرئيس السابق قد اختطف، في 25 مارس/آذار 2015 في كمين شمل أيضاً 16 ضابطاً ممن كانوا معه، حيث جهزت غرفة عمليات متنقلة وأخرى ثابتة في تعز لمتابعة تحركاته واختطافه في منطقة الحسيني التي تفصل بين العند ولحج، بعد اشتباكات استغرقت نحو ثلاث ساعات.

إلى هذا، انطلقت، اليوم الجمعة، عملية تبادل الأسرى والمحتجزين ضمن الصفقة الأخيرة المبرمة في سويسرا بين الحكومة اليمنية والحوثيين.

نقل 320 أسيراً

أوضح مراسل العربية/الحدث أن هذا النهار سيشهد أربع رحلات 2 من صنعاء نحو عدن، و2 من عدن باتجاه العاصمة، لنقل نحو 320 أسيراً من الطرفين.

كذلك أضاف أن عدد الأسرى الحوثيين الذين سيتم نقلهم إلى صنعاء يبلغ 249، سيقسمون على رحلتين الأولى ستنقل 125، والثانية ستقل 124.

تأتي خطوة التبادل هذه بعدما توصلت الحكومة والحوثيون في آذار/مارس الماضي، خلال مفاوضات انعقدت في برن إلى اتّفاق على تبادل أكثر من 880 أسيراً، في بادرة أمل جديدة مع تسارع الجهود لإنهاء الحرب.

جهود دبلوماسية

وبموجب الاتفاق، سيُفرج الحوثيون عن 181 أسيرًا، مقابل 706 معتقلين لهم لدى القوات الحكومية.

يأتي هذا، فيما تتواصل الجهود الدبلوماسية الأممية والدولية للتوصل إلى حل ينهي النزاع.