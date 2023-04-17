اليمن.. مشاورات جديدة لتبادل الأسرى منتصف مايو القادم

أعلنت الحكومة اليمنية، الأحد، انطلاق مشاورات جديدة لتبادل الأسرى مع جماعة الحوثي، في 15 مايو المقبل.

جاء ذلك وفق تغريدة للمتحدث باسم الوفد الحكومي في مفاوضات الأسرى والمختطفين، ماجد فضائل، بعد اختتام تبادل نحو 900 أسير من الجانبين، في عملية استمرت 3 أيام.



2023-04-14من صفقة تبادل الأسرى في اليمن (رويترز) أسير محرر من عملية تبادى الأسرى بين الحكومة والحوثيين في اليمن - رويترز

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وقال المسؤول الحكومي: "نحن حريصون كل الحرص على إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين، تحت قاعدة الكل مقابل الكل دون تمييز".

وأضاف: "هناك جولة مفاوضات قريبة ستكون في 15 مايو 2023، ونأمل أن تكون ناجحة ومثمرة".

وشدد على أن" الوفد الحكومي المفاوض يتعامل مع ملف الأسرى بمسؤولية والتزام تام".

وتابع: "يمثل نجاح صفقة التبادل التي اختتمت اليوم مفتتحا لإطلاق جميع الأسرى والمعتقلين والمخفيين والمختطفين والموضوعين تحت الإقامة الجبرية في سجون الحوثيين".

وفي وقت سابق، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن ثاني أكبر عملية لتبادل الأسرى بين طرفي الصراع في اليمن اكتملت بنجاح، الأحد، وشملت تبادل قرابة 900 أسير.

وأفادت اللجنة في بيان على تويتر إنها انتهت من عمليات الإفراج بنجاح بعد ثلاثة أيام.

واعتبرت هذه العملية بأنها "خطوة إيجابية نحو السلام والمصالحة في اليمن".

وفي 20 مارس الماضي، اتفقت الحكومة اليمنية مع جماعة الحوثي على الإفراج عن 887 أسيرا ومختطفا من الجانبين، في ختام مشاورات بالخصوص عقدت في سويسرا.