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Hans Grundberg هانس غروندبرغ
هانس غروندبرغ
اليمن والحوثي

مبعوث الأمم المتحدة لليمن يدعو لخطوات أكثر جرأة نحو السلام

قال أمام مجلس الأمن إن أي اتفاق جديد في اليمن يجب أن يكون خطوة واضحة نحو عملية سياسية يقودها اليمنيون

الأمم المتحدة - رويترز 
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أكد وسيط الأمم المتحدة بشأن اليمن، اليوم الاثنين، إن الفرصة الأهم منذ 8 سنوات سانحة الآن لإحراز تقدم نحو إنهاء الصراع، لكنه حذر من أن "دفة الأمور قد تتحول إذا لم يتخذ الطرفان خطوات أكثر جرأة نحو السلام".

وأضاف هانس غروندبرغ أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن أي اتفاق جديد في اليمن يجب أن يكون خطوة واضحة نحو عملية سياسية يقودها اليمنيون، وأن هناك حاجة لوقف إطلاق النار على يد يمنيين.

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وأوضح غروندبرغ أن عمليات الإفراج عن نحو 900 من المحتجزين "جددت آمال العديد من اليمنيين في إمكانية إطلاق سراح أقاربهم قريبًا".

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