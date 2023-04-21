عقب خلافات على خطبة صلاة العيد.. مقتل خطيب في شبوة

قُتل خطيب صلاة العيد في إحدى مناطق مديرية بيحان بمحافظة شبوة، شرقي اليمن، اليوم الجمعة، وأصيب آخرون بينهم عدد من أبنائه، برصاص مسلحين اعترضوا سيارته أثناء عودته إلى منزله.

وأكدت مصادر إعلامية ومحلية متطابقة، أن المسلحين اعترضوا سيارة خطيب صلاة العيد في منطقة المطار بمديرية بيحان، الشيخ عبدالله الباني، أثناء عودته إلى المنزل بعد تأدية صلاة العيد، وأطلقوا عليه وابلاً من النيران، ما أدى إلى مقتله على الفور وإصابة آخرين من حراسته وعدد من أبنائه الذين كانوا يتواجدون معه في نفس السيارة.

اغتيال خطيب صلاة العيد الشيخ عبد الله الباني في مدينة #شبوة بـ #اليمن عقب الانتهاء من الصلاة في هجوم مسلح نفذه مجهولون#العربية pic.twitter.com/LxyzEyyx4c — العربية (@AlArabiya) April 21, 2023

مادة اعلانية

وأوضحت أن ذلك جاء عقب خلاف نشب بين الباني وآخرين قبل تأدية صلاة العيد، حول من سيؤدي خطبة عيد الفطر المبارك ويؤم المصلين.

وذكرت المصادر أن الخلاف تطور إلى عراك قبل أن ينفجر الوضع بين الطرفين ويتبادلا إطلاق النار بالقرب من ساحة صلاة العيد بمنطقة المطار ببيحان.

واستمرت حالة الاحتقان لدى المسلحين بعد اعتلاء الخطيب المنبر، فتم نصب كمين استهدف خلاله الباني بصورة مباشرة.