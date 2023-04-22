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Supporters of Yemen's Houthi rebels brandishing weapons raise portraits of their leader Abdul Malik Al-Houthi during a rally in the capital Sanaa on June 3, 2022, a day after the country's warring parties agreed to renew a two-month truce. Yemen has been gripped by conflict since the Iran-backed Huthi rebels took control of the capital Sanaa in 2014, triggering a Saudi-led military intervention in support of the beleaguered government the following year. (Photo by MOHAMMED HUWAIS / AFP)
عناصر من الحوثيين (أرشيفية)
اليمن والحوثي

مأرب.. ميليشيا الحوثي تُفجّر منازل 3 مواطنين

منظمة "مساواة للحقوق والحريات" أكدت أن عناصر من الحوثيين أقدموا أمس على تفجير المنازل الواقعة في قرية الزور بمديرية صرواح

العربية.نت - أوسان سالم 
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أكدت منظمة يمنية أن عناصر من الحوثيين أقدموا، أمس الجمعة، على تفجير منازل ثلاثة مواطنين في قرية الزور بمديرية صرواح غرب محافظة مأرب، شمال شرقي اليمن.

وذكرت منظمة "مساواة للحقوق والحريات" في بيان أنها تلقت بلاغات تفيد "بإقدام ميليشيات الحوثي في أول عيد الفطر على تفجير منازل كل من صالح بن صالح الدولة، وعبدالله صالح الدولة، وصالح ناصر الدولة الجهمي، الكائنة في قرية الزور غرب محافظة مأرب".

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وأشارت المنظمة إلى أن "هذه المنازل هي تاسع منازل تفجرها الميليشيات في قرية الزور وحدها التابعة إداريا لمديرية صرواح منذ منتصف شهر فبراير الماضي، وذلك في إطار سياستها الممنهجة لترهيب معارضيها وتهجيرهم قسراً من مناطقهم بعد تفجير منازلهم"، بحسب البيان.

وخلال شهر فبراير الماضي، فجّرت ميليشيا الحوثي 6 منازل لمواطنين ينتمون لقبيلة جهم في منطقة الزور بمديرية صرواح غرب محافظة مأرب، عقب تفجيرها نحو 14 منزلاً لمواطنين في المنطقة ذاتها الواقعة شرق صرواح خلال أسبوع بعد قيامها بتهجير سكانها بشكل قسري، والتي لاقت إدانات من منظمات حقوقية.

وكان تقرير للهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل قد رصد تفجير 816 منزل فجرتها ميليشيات الحوثي في مختلف المحافظات من 2014 وحتى منتصف العام 2020.

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