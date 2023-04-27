جريمة مروعة.. مسلح يمني يقتل 3 أطفال وامرأة من اقاربه في إب

أقدم مسلح على قتل أربعة من أفراد أسرته، وإصابة آخرين، في محافظة إب وسط اليمن، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.

وقالت مصادر إعلامية ومحلية، إن مسلحاً يُدعى "محمد عبدالباسط قاسم مسعود" من أهالي عزلة "حقين" بمديرية حزم العدين (غربي إب)، أقدم أمس الثلاثاء، على إطلاق النار بشكل عشوائي على أفراد من أسرة خاله "محمود ياسين" ما تسبب بمقتل ثلاثة أطفال وامرأة.

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ولم يتسن التأكد من ملابسات هذه الواقعة المروعة، لكن المصادر أفادت بأن شخص يعاني من حالة نفسية قام بإطلاق النار عشوائيا على أقاربه اثر خلافات أسرية ما تسبب بمقتل ثلاثة اطفال وامرأة، واصابة ثلاثة آخرين باصابات مختلفة.