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U.S. special envoy for Yemen Tim Lenderking, attends an interview with Reuters in Amman, Jordan April 2, 2022. Picture taken April 2, 2022. REUTERS/Jehad Shelbak
المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ
اليمن

المبعوث الأميركي لليمن يزور المنطقة سعياً للتوصل لاتفاق جديد

تيم ليندركينغ سيزور السعودية وسلطنة عُمان في محاولة لدفع جهود السلام في اليمن

العربية.نت
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قالت وزارة الخارجية الأميركية إن المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ بدأ اليوم الاثنين، جولة تشمل السعودية وسلطنة عُمان في محاولة لدفع جهود السلام في اليمن.

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وأضافت الوزارة في بيان أن ليندركينغ سيلتقي مع مسؤولين من اليمن والسعودية وعُمان وشركاء دوليين آخرين لبحث جهود مواصلة المحادثات الجارية بشأن الأزمة اليمنية.

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وتهدف جولة المبعوث الأميركي لدفع الجهود الجارية للتوصل لاتفاق جديد وإطلاق عملية سلام شاملة في اليمن.

وأشار البيان إلى أن واشنطن ستعمل عن كثب مع السعودية وعُمان والشركاء الآخرين لدعم إطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية.

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