المبعوث الأميركي لليمن يزور المنطقة سعياً للتوصل لاتفاق جديد

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ بدأ اليوم الاثنين، جولة تشمل السعودية وسلطنة عُمان في محاولة لدفع جهود السلام في اليمن.

وأضافت الوزارة في بيان أن ليندركينغ سيلتقي مع مسؤولين من اليمن والسعودية وعُمان وشركاء دوليين آخرين لبحث جهود مواصلة المحادثات الجارية بشأن الأزمة اليمنية.

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وتهدف جولة المبعوث الأميركي لدفع الجهود الجارية للتوصل لاتفاق جديد وإطلاق عملية سلام شاملة في اليمن.

وأشار البيان إلى أن واشنطن ستعمل عن كثب مع السعودية وعُمان والشركاء الآخرين لدعم إطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية.