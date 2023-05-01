اليمن.. وفاة 4 أشخاص في انهيار حاجز مائي في المحويت

توفي أربعة أشخاص، على الأقل، في محافظة المحويت، شمالي غرب اليمن، إثر انهيار سد مائي نتيجة تدفق مياه الأمطار الغزيرة.

وذكرت مصادر محلية بمديرية حفاش- المحويت، أن "سد العقبي" الذي يقع في قرية بيت الهندي على أحد مرتفعات المديرية، انهار بعد امتلائه بمياه الأمطار، وأن مياه السد جرفت في طريقها مسجداً كان بداخله مصلون.

مادة اعلانية

وقالت إن جثامين أربعة أشخاص انتشلت، مساء الأحد، من مجرى السيل الذي تدفقت فيه مياه السد المنهار، بينما أفادت مصادر أخرى بأن الوفيات ستة أشخاص.

وذكرت أن المتوفين هم: محمد صغير الوصابي (الترابي)، محمد علي حجر، محمد عبدالرحمن حجر، وخالد المعاينة.

كما تسبب انفجار السد في انجراف أراضٍ زراعية وصل امتداد الانجراف إلى أكثر من 2 كيلومتر حتى وادي الربوع التابع لمديرية بني سعد وبعرض حوالي 100 متر نتيجة الأمطار، وما زالت فرق الإنقاذ تواصل البحث عن المفقودين.

وفي حادثة أخرى، توفي طفلان غرقا في حاجز مائي، بمحافظة المحويت، شمالي غرب اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن الطفلين توفيا غرقا جوار منزلهما الكائن في قرية المعزب الشويع بمديرية خميس بني سعد بمحافظة المحويت.

وأفادت أن الطفلين توفيا غرقا إثر سقوطهما على التوالي في الحاجز المائي الذي كانا يلعبان بجواره.

وتؤدي سيول الأمطار في اليمن إلى وفاة عشرات المواطنين سنوياً، في ظل شحة الإمكانات لتفادي مثل هذه الحوادث المؤلمة، كما تتضرر الأراضي الزراعية والمساكن، الأمر الذي يلحق أضراراً جسيمة متتالية في البنية التحتية للبلاد.