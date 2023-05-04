إعمار اليمن يوفر منظومات الري الزراعي بالطاقة الشمسية في 3 محافظات

أعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عن تدشين المرحلة الثانية من توفير منظومات الري الزراعي باستخدام الطاقة الشمسية في ثلاث محافظات يمنية.

وقال البرنامج "‏دُشّنت المرحلة الثانية من مشروع توفير 35 منظومة ري زراعي تعمل بالطاقة الشمسية، في محافظات حضرموت وأبين ولحج".

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وأضاف أن تمويل المشروع هو مساهمة ثلاثية بين البرنامج وبرنامج الخليج العربي للتنمية ‎(أجفند) ومؤسسة صلة للتنمية، ويأتي ضمن مشروع الطاقة المتجددة لتحسين جودة الحياة في ‎اليمن في خمس محافظات وهي: ‎حضرموت، ‎أبين، ‎لحج، ‎تعز، ‎الحديدة، وبما يحقق الاستفادة لأكثر من 62 ألف شخص.

ويهدف المكون إلى تأهيل آبار مياه الري الزراعي عبر منظومات الطاقة الشمسية في المحافظات المستهدفة كونها تتميز بزراعة المحاصيل الغذائية من الحبوب والفواكة والخضراوات والأعلاف، والتي قد تعرضت للجفاف بسبب الصعوبات التشغيلية، ويخفف هذا المكون العبء عن كاهل مالكي المزارع ويدعم الإنتاج الغذائي المستدام.



وكان البرنامج قد سلّم في مطلع فبراير الماضي اللجان المجتمعية في المحافظات الثلاث 12 منظومة شمسية لتوفير مياه الشرب في 11 مديرية، بحيث يستفيد منها 58,500 شخص.