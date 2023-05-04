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اليمن والحوثي

طفلان يعثران على حقل ألغام حوثي غرب اليمن

أثناء رعيهما الأغنام في ضواحي مديرية حيس

العربية.نت - أوسان سالم 
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عثر طفلان على حقل ألغام من مخلفات ميليشيا الحوثي، أثناء رعيهما الأغنام في ضواحي مديرية حيس، جنوب محافظة الحديدة، غرب اليمن.

وقال سكان محليون إن الطفلين كانا يرعيان قطيعًا من الأغنام عندما لاحظا لغمًا من مخلفات الميليشيا الحوثية، وقد كشفت السيول جزءًا منه.

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وبحسب المصادر، فإن الطفلين عادا إلى القرية وأبلغا عن وجود لغم في المرعى، قبل أن يبلغ الأهالي فريقاً هندسياً تابعاً للمشروع السعودي لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام "مسام".

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وباشر فريق مسام رقم 26، بقيادة المهندس سامي سعيد، بالتدخل لتطهير المكان وانتزاع الألغام، حيث عثر على حقل ألغام زرعه الحوثيون في شِعب بني زهير والذي يبعد أقل من ثلاثة كيلومترات غرب مركز مديرية حيس الواقعة جنوب الحديدة، بحسب الإعلام العسكري للقوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني.

وكانت المنطقة قد شهدت حوادث انفجارات عدة للألغام والعبوات الناسفة المزروعة، مخلفة العديد من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء.

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