تحذيرات أممية من فيضانات واسعة تضرب اليمن الأسبوع المقبل

حذّرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO) من خطر تعرض مناطق في عدد من المحافظات اليمنية لأمطار غزيرة خلال الأسبوع القادم، مع إمكانية تأثر قرابة 10 آلاف شخص بالفيضانات المصاحبة لها.

وقالت المنظمة في نشرة الإنذار المبكر للأرصاد الجوية الزراعية: "يُتوقع طقس أكثر شدة، واستمرار هطول الأمطار متفاوتة الشدة، وتعرض أجزاء عديدة من البلاد لخطر الفيضانات جراء أمطار قياسية في الأسبوع المقبل".

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وأضافت النشرة التي تغطي الفترة من 1 إلى 10 مايو الجاري، أن العديد من المناطق ستكون عرضة لمخاطر عالية بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات المصاحبة لها، خاصة في محافظات ذمار وريمة وإب والحديدة وحجة وعمران وصعدة، فيما ستكون أجزاء أخرى من هذه المحافظات بالإضافة إلى المحويت والعاصمة صنعاء معرضة أيضاً للفيضانات ولكن بصورة أقل خلال الأسبوع القادم.

وأشارت إلى أنه من المرجح أن يتأثر أكثر من 9500 شخص بالفيضانات المتوقعة في الأسبوع المقبل، حيث ستؤثر على "أكثر من 5000 شخص في وادي زبيد (الحديدة - ذمار - إب)، وأكثر من 2000 شخص في وادي سهام (صنعاء - ريمة - الحديدة)، وفي وادي مور (حجة - الحديدة)، وأكثر من 1000 في تُبن (لحج - الضالع - إب)، وفي الجزء الشمالي من وادي حرض (غرب صعدة)، وأكثر من 800 على طول وادي رماح (ريمة - ذمار)، وفي وادي بنا (أبين - لحج - الضالع)، وحوالي 700 في وادي سردود (المحويت - صنعاء)".

ومنذ مطلع مارس الماضي، شهدت عدة محافظات يمنية أمطاراً غزيرة وسيولا جارفة تسببت بوفاة عدة أشخاص، فضلاً عن أضرار مادية كبيرة في المنازل ومخيمات النازحين وجرف العديد من الأراضي الزراعية والممتلكات.

وأوضحت النشرة أن الأمطار الغزيرة التي هطلت الأسبوع الماضي على معظم المناطق في اليمن خلّفت وراءها العديد من الأضرار، حيث أدت إلى مقتل أربعة أشخاص جراء انهيار في أحد السدود بالمحويت، كما تسببت بحدوث دمار كبير في الممتلكات العامة والخاصة في وسط محافظة إب وجزء كبير من المرتفعات.