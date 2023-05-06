اليمن
السيول تدفع بسيارة من أعلى منحدر جبلي باليمن.. وفاة 8 وجرح 5
سبب الحادثة يعود إلى تدفق سيول الأمطار الغزيرة التي أعاقت حركة السير
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توفى ثمانية أشخاص وأصيب خمسة آخرون بحادث انقلاب سيارة جراء تدفق سيول الأمطار الغزيرة في مديرية كسمة بمحافظة ريمة، شمال غربي اليمن.
وذكرت مصادر محلية، أن سيارة انقلبت، السبت، من أعلى منحدر جبلي في منطقة المصبحي مركز مديرية كسمة بينما كانت في طريقها إلى العاصمة صنعاء، ما ادى الى سقوط هذه الحصيلة من الضحايا.
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وبحسب المصادر، فإن السيارة تابعة للمواطن حسن ناجي سعد شيبوب انحدرت من إحدى الطرقات الجبلية، في مديرية كسمة التابعة لمحافظة ريمة.
وأرجعت سبب الحادثة إلى تدفق سيول الأمطار الغزيرة التي أعاقت حركة السير، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى إحدى مستشفيات محافظة الحديدة.
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