العليمي يناقش مع آل جابر جهود الوساطة السعودية لتجديد الهدنة باليمن

ناقش رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، مع السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، في قصر معاشيق عدن، اليوم الثلاثاء، جهود الوساطة السعودية لتجديد الهدنة وفرص البناء عليها للوصول إلى حل سياسي شامل ينهي النزاع في البلاد برعاية الأمم المتحدة.

وتطرق اللقاء، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى الوضع على الساحة اليمنية، والإصلاحات الاقتصادية والخدمية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

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وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالجهود السعودية لتجديد الهدنة والحل السياسي استنادا إلى مبادرتها المبكرة لإحلال السلام في اليمن، وتحقيق تطلعات شعبه في إنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، واستعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والتنمية.

كما أشاد بالتدخلات الإنسانية والإنمائية السعودية السخية عبر برامجها ومبادراتها المختلفة وفي المقدمة مركز الملك سلمان للإغاثة، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.