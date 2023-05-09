صنعاء.. ميليشيا الحوثي تقتحم وتنهب منازل انتقاماً لمقتل قيادي

اقتحمت ميليشيا الحوثي عدداً من منازل المواطنين اليمنيين في مديرية الحيمة الداخلية بمحافظة صنعاء، بعد أيام من مقتل قيادي حوثي على يد أحدهم.

وقالت مصادر محلية إن مجاميع حوثية مسلحة اقتحمت منزل المواطن إبراهيم شويطر، ومنازل إخوته الأربعة في منطقة "مهلل" بمديرية الحيمة الداخلية (غربي صنعاء) ونهبت محتوياتها.

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وتأتي الحملة الحوثية انتقاماً لمقتل القيادي في صفوف الميليشيا المدعو حسين أحمد راجح على "يد شويطر" على خلفية اعتداءات الأول على قطعة أرض مملوكة للثاني، ومحاولته السطو عليها بقوة السلاح.

وأشارت المصادر إلى أن تدخلات مواطنين لم تنجح في منع الحوثيين من عملية نهب المنازل وإغلاقها عقب طرد الأطفال والنساء منها وتشريدهم إلى العراء.