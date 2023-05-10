بتمويل سعودي.. افتتاح مستشفى عدن العام لخدمة 500 ألف شخص

بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، افتتح رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي والسفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، اليوم الأربعاء، مستشفى عدن العام ومركز القلب والعيادات الصحية الملحقة بالمجمع الطبي الذي سيقدم خدمات مجانية لأكثر من 500 ألف شخص سنوياً في عدن والمحافظات الأخرى.

ويشمل المستشفى 14 عيادة نوعية، ويقدم خدماته مجاناً لجميع المرضى. وشهد التشغيل التجريبي للمستشفى تسجيل 86860 مراجعاً للمستشفى ومركز القلب منذ بدء التشغيل. كما بلغ إجمالي مراجعي قسم المختبر 92054، فيما بلغ إجمالي مراجعي قسم الأشعة 23054، وكذلك تم إجراء 436 عملية قسطرة، و56 عملية قلب مفتوح، فيما بلغ إجمالي المنومين في مركز القلب 516 وذلك حتى نهاية شهر أبريل الماضي.

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وتشمل العيادات في المستشفى عيادة العيون، وعيادة الأطفال، وعيادة الجلدية، وعيادة الأسنان، وعيادة الأذن والأنف والحنجرة، وعيادة العظام، وعيادة الباطنية، وعيادة الصحة الإنجابية، وكذلك غرفة للمناظير والعلاج الطبيعي، إضافة إلى مركز القلب والمختبر والصيدلية.

ويأتي مشروع تجهيز وإعادة تأهيل مستشفى عدن العام للإسهام في تحسين أداء القطاع الصحي ورفع جودة الخدمات المقدمة بمحافظة عدن وما جاورها، كما يسهم المشروع في تعزيز الصحة الجيدة والرفاه وتحسين الخدمات الطبيّة المقدمة للشعب اليمني، إضافة إلى زيادة فرص حصولهم على العلاج بجميع أطيافهم وأعمارهم وأجناسهم.









من حفل افتتاح مستشفى عدن العام من حفل افتتاح مستشفى عدن العام من حفل افتتاح مستشفى عدن العام من حفل افتتاح مستشفى عدن العام

وتبلغ مساحة مستشفى عدن العام 20000 متر مربع، وتم تجهيزه بـ2187 من الأجهزة والمعدات الطبية بسعة سريرية بلغت 270 سريراً، ووفر المشروع جميع أجهزة التكييف المركزي للمستشفى، إضافة إلى اللوحات الإلكترونية الرئيسة والفرعية وغيرها، وتوريد وتركيب محرقة النفايات الضارة.

ويولي البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اهتماماً بقطاع الصحة في اليمن، حيث قدّم دعماً لهذا القطاع الهام تمثل في 34 مشروعا ومبادرة تنموية في 8 محافظات، وقدم الدعم لـ26 منشأة طبية، ووفر 17 عربة إسعاف، كما قدم 52730 دواء وأداة طبية، و43601 جهاز ومعدة طبية.

وعبّر رئيس مجلس القيادة اليمني عن سعادته بافتتاح هذا المرفق الطبي الحيوي لسكان عدن والمحافظات الأخرى، قائلاً إنه "يمثل شاهداً جديداً على متانة وخصوصية العلاقات اليمنية السعودية والالتزام المبدئي للأشقاء تجاه الشعب اليمني في هذه الظروف الاستثنائية".

في سياق آخر، وضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني والسفير آل جابر حجر أساس المرحلة الثالثة لإعادة تأهيل مطار عدن الدولي بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، واطلعا على المشاريع المنجزة خلال المرحلة الثانية من المشروع بما فيها إعادة تأهيل وإنشاء ممر الهبوط والإقلاع وأجهزة الملاحة الجوية والاتصالات، التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في خدمات المطار ليصبح واحدا من أفضل الموانئ الجوية في المنطقة.

وخلال الحفل، تحدث رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك حول أثر المشاريع السعودية في اليمن وتدخلاتها الإنمائية ودورها المحوري في تخفيف المعاناة الإنسانية، وتحفيز النمو والاستقرار الاقتصادي في البلاد.