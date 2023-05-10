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حريق يلتهم مساكن 12 أسرة نازحة في مخيم المطار بمأرب

وبلغ عدد الحرائق، منذ يناير 2023، وفقًا للوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في مأرب، 60 حريقا، أدت لوفاة 3 نازحين وإصابة 17 آخرين

العربية. نت - أوسان سالم
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شبّ حريق في مخيم المطار "بن عبود" وسط مدينة مأرب، شرقي اليمن، والتهم 12 مسكناً للنازحين، بعد أيام من حريق مماثل في ذات المخيم.

وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في مأرب (حكومية)، إن المساكن التي التهمها الحريق مكونة من "خيام قماشية وأعواد الخشب".

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وأضافت أن الحادثة جاءت بعد أيام من حريق مماثل في ذات المخيم، أدى إلى احتراق إحدى الخيام، ووفاة طفلة وجرح اثنتين من أخواتها.

ونقلت الوحدة، في بيانها، مناشدات سكان المخيم للسلطات المحلية، والمنظمات الدولية والإنسانية، بالنظر إلى ما يعانونه بعد أن أصبح أطفالهم مهددين بالموت في أية لحظة.

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وقالوا "إن الحرائق تحدث بشكل متكرر نتيجة عدم وجود المأوى الملائم، وإن الخيام التي يسكنونها ضعيفة ومهترئة".

وأضافوا "إنهم وُعدوا أكثر من مرة بإيجاد مأوى بديل لهذه الخيام إلا أن تلك الوعود لم تنفذ حتى اليوم".

ومن وقت لآخر تشهد مخيمات النزوح بمأرب -غالبيتها من القش والخيام- حرائق تؤدي إلى سقوط ضحايا وخسائر مادية كبيرة.

وبلغ عدد الحرائق، منذ يناير 2023، وفقًا للوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في مأرب، 60 حريقا، أدت لوفاة 3 نازحين وإصابة 17 آخرين.

وذكرت إحصائية سابقة لوحدة النازحين في مأرب، أن عدد الحرائق التي شهدتها مخيمات وتجمعات النزوح، خلال الثلاث سنوات الماضية بلغت نحو 282 حريقا، أسفر عنها وفاة وإصابة 67 شخصا.

وتقدر الإحصائيات، احتضان محافظة مأرب ما يقارب 60 في المائة من إجمالي النازحين داخل اليمن البالغ عددهم نحو 4.3 مليون شخص.

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