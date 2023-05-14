اليمن: تضرر قرابة 15 ألف شخص من الأمطار في الثلث الأول من العام الجاري

أفاد تقرير أممي حديث أن قرابة 15 ألف شخص في 12 محافظة يمنية تضرروا جراء الظروف المناخية القاسية، بما فيها الأمطار والفيضانات، خلال الثلث الأول من العام الجاري.

وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) في تقرير، إن "الظروف الجوية القاسية، بما فيها الأمطار الغزيرة والفيضانات الناجمة عنها أثرت على 2,102 أسر تتألف من 14,714 فرداً في 62 مديرية تتبع 12 محافظة، وذلك خلال الفترة بين يناير وأبريل 2023".

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وأضاف التقرير أن الأمطار والفيضانات ألحقت أضراراً بالمساكن والملاجئ في جميع هذه المديريات، وكان "غالبية المتضررين يقيمون في مناطق يصعب الوصول إليها وتستضيف النازحين".

صندوق السكان

وأشار إلى أن مجموعة آلية الاستجابة السريعة التي يقودها "صندوق السكان" قامت بنشر فرق الطوارئ لتقييم الأضرار في كل المناطق، كما عززت استجابتها لمساعدة الأسر المتضررة من الفيضانات والأمطار، مع وجود عملياتي في جميع المحافظات الـ12.

وأوضح التقرير أن آلية الاستجابة ساعدت 5,727 أسرة مكونة من 40,089 فرداً ممن نزحوا حديثاً بسبب النزاع المسلح والكوارث الطبيعية خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 أبريل 2023، مع الإشارة إلى أن "37% من الأفراد المستهدفين للمساعدة العينية كانوا من المتضررين من الفيضانات".