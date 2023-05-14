اليمن.. وصول 24 ألف طن قمح إلى عدن بتمويل سعودي

وصلت إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، شحنة جديدة من القمح بتمويل سعودي، مخصصة للاستجابة الإنسانية وتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية للفئات الأكثر احتياجاً في 6 محافظات يمنية.

وقال برنامج الغذاء العالمي (WFP) في تغريدة على حسابه في منصة "تويتر"، الأحد، إن 24 ألف طن متري من القمح وصلت إلى ميناء عدن، مقدمةً من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (KSRelief)، مخصصة للاستجابة الإنسانية في اليمن.

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وأشاد البرنامج بدعم مركز الملك المستمر لجهوده في تقديم المساعدة الغذائية الحيوية للأسر الضعيفة في اليمن، حيث إن "هذا التبرع السخي، هو بمثابة شريان الحياة لهذه الأسر، وسيمكننا من الإيفاء بالاحتياجات الضرورية والملحة للمستفيدين من دورات التوزيع الثلاث المقبلة".

وكانت وكالة الأنباء السعودية "واس" قد ذكرت الجمعة، أن شحنة القمح التي سلمها مركز الملك سلمان للبرنامج تأتي ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في اليمن الممول من المركز، وسيتم توزيعها على الأسر النازحة والمحتاجة في 6 محافظات.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة كان قد وقع في ديسمبر الماضي اتفاقية بقيمة 20 مليون دولار، مع برنامج الغذاء العالمي، يتم بموجبها تلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية لنحو 524.8 ألف شخص من الفئات الأكثر احتياجاً في اليمن.