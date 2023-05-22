رئيس بيلاروسيا: اليمن شريكنا في العالم العربي

قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الاثنين، إن بلاده تعول على تسوية الوضع في اليمن، مشيرا إلى أن بيلاروس ترى اليمن كشريك لها في العالم العربي.

وأضاف في برقية تهنئة إلى رئيس المجلس الرئاسي في اليمن، رشاد محمد العليمي، بمناسبة يوم الوحدة الوطنية: "آمل أن يمضي شعب اليمن الشجاع نحو التسوية التدريجية للأوضاع، واستمرار وقف إطلاق النار، والوصول إلى حل سياسي طويل الأمد برعاية الأمم المتحدة والدول الصديقة".

مادة اعلانية

كما أكد أن بيلاروسيا مهتمة "بإعادة مكانة اليمن كشريك تقليدي في العالم العربي، وكذلك في تكثيف العلاقات ضمن الإطار الثنائي وفي إطار المنظمات الدولية".

وأشار إلى العمل الناشط والفعال لليمن، الذي يهدف إلى استعادة مؤسسات الدولة على أساس مبادئ العدل والمساواة، وحماية السكان المدنيين، والوفاء بالالتزامات الاجتماعية والاقتصادية.

وأضاف لوكاشينكو: "الجانب البيلاروسي مستعد لمساعدة بلادكم من خلال تزويده بالسلع الضرورية من غذاء وأدوية ومعدات الزراعة والشحن وبناء الطرق".