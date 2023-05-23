تقرير حقوقي: 3519 جريمة حوثية في إب خلال 3 سنوات

وثق تقرير حقوقي، ارتكاب جماعة الحوثي، أكثر من (3519) جريمة وانتهاك في محافظة إب، وسط اليمن، من الفترة من 1 يناير 2020م وحتى 30 مارس 2023م.

وأكد التقرير الحديث الصادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، تورط جماعة الحوثي في مقتل (213) مدنياً أعزل من مختلف مديريات المحافظة بينهم أطفال ونساء ورجال طاعنين في السن، وإصابة (189) بينهم (9) أطفال و(8) نساء و(8) مسنين، فضلاً عن الاعتداء بالضرب على (121) آخرين بينهم (26) طفلا و(21) امرأة و(18) مسنا.

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وسجل التقرير (13) جريمة اغتيال، و(9) جرائم إعدام وتصفية لقيادات سياسية ووجهات اجتماعية، و(9) جرائم قتل تحت التعذيب لمختطفين.

كما رصد، اختطاف جماعة الحوثي (582) مدنيا، بينهم أطفال ونساء، فيما لا يزال نحو (123) مختطفاً من أبناء محافظة إب في سجون الجماعة حتى اللحظة، كما وثق الفريق الميداني للشبكة (65) حالة تعذيب للمختطفين في سجون جماعة الحوثي، وفق وكالة سبأ الحكومية.

ووثق التقرير (532) حالة تضرر لحقت بالممتلكات العامة والخاصة جراء المداهمة الحوثية، بينها (492) منشأة سكنية تعرضت للاقتحام والتفتيش والعبث بالمحتويات وترويع ساكنيها بمن فيهم النساء والأطفال، بالإضافة تفجير (12) منزلا.

كما أشار إلى قيام جماعة الحوثي بنهب عدد (65) مزرعة وإتلاف (12) مَزارع أخرى كليا، فضلا عن نهب عددِ (38) من مركبات ووسائل نقل، وتدمير خزانين لتجميع المياه.