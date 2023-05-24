اليمن
اليمن.. وفاة 6 أشخاص اختناقاً داخل بئر للمياه
قبلها توفي شخصان جراء اختناقهما بعوادم مولد كهربائي داخل بئر ماء عمقها 25 متراً
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توفي ستة أشخاص اختناقاً داخل بئر للمياه في مديرية أفلح اليمن، بمحافظة حجة، شمال غربي اليمن.
وبحسب مصادر محلية، فإن الضحايا كانوا يحفرون بئرا عميقة، في قرية الحدب، عزلة جياح التابعة لمديرية أفلح اليمن، وتعرضوا للاختناق جراء نقص الأكسجين داخل البئر.
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وأفادت المصادر أن الضحايا هم: "علي شوعي جعدان، ويونس جعدان، وناصر جعدان، وأسامة جعدان، وهلال محمد ظافر، ومحمد حافظ الرباعي".
وخلال الأعوام الماضية تكررت حوادث الوفاة اختناقا داخل آبار المياه في محافظة حجة، التي تعاني من جفاف وندرة في المياه، وسط غياب الوعي بخطورة النزول والبقاء في الآبار خصوصا أثناء تشغيل المولدات.
وفي 13 مايو الجاري، توفي شخصان وأصيب اثنان آخران جراء اختناقهم بعوادم مولد كهربائي داخل بئر ماء عمقها 25 متراً، في مديرية كحلان بذات المحافظة.
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