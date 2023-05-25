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Malnourished girl Ahmadiya Juaidi, 13, drinks a supplemental nutrition shake at malnutrition treatment ward of al-Sabeen hospital in Sanaa, Yemen February 24, 2021. Picture taken February 24, 2021. REUTERS/Khaled Abdullah
طفلة يمنية تعاني من سوء التغذية تتلقى علاجاً في مركز طبي بصنعاء (أرشيفية)
اليمن

اليونيسف: خطوة واحدة تفصل 6 ملايين طفل باليمن عن المجاعة

كانت المنظمة الدولية قد أعلنت مطلع العام الجاري عن احتياجها العاجل إلى 484 مليون دولار لمواصلة استجابتها الإنسانية المنقذة لحياة الأطفال في اليمن خلال 2023

العربية.نت
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حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" الأربعاء من أن ملايين الأطفال اليمنيين يواجهون خطر المجاعة ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة تضمن توفير التمويل الكافي لتقديم المساعدات المنقذة لحياتهم.

وقال مكتب المنظمة باليمن في تغريدة على تويتر: "ما يقرب من ستة ملايين طفل في اليمن على بعد خطوة واحدة فقط من المجاعة، إنهم في حاجة ماسة إلى دعم عاجل".

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وأضاف: "حان الوقت لتكثيف التزاماتنا مع الشركاء الأوروبيين لتقديم الإغاثة المنقذة للحياة والدعم".

طفل يمني يعاني من سوء التغذية يتلقى علاجاً في مركز طبي بصنعاء (أرشيفية)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية يتلقى علاجاً في مركز طبي بصنعاء (أرشيفية)
"الحوثي" تمنع دخول غاز مأرب إلى مناطق سيطرتها وتستبدله بالمستورد  اليمن اليمن والحوثي "الحوثي" تمنع دخول غاز مأرب إلى مناطق سيطرتها وتستبدله بالمستورد 

وكانت المنظمة الدولية قد أعلنت مطلع العام الجاري عن احتياجها العاجل إلى 484 مليون دولار لمواصلة استجابتها الإنسانية المنقذة لحياة الأطفال في اليمن خلال 2023.

وبحسب تقرير للمنظمة في أواخر مارس، فإن أكثر من 11 مليون طفل في اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية، من بينهم 2.2 مليون يعانون من سوء التغذية الحاد.

وكان برنامج الأغذية العالمي أعلن يوم الأحد حاجته العاجلة إلى 80 مليون دولار حتى يتمكن من الاستمرار في تقديم المساعدات الغذائية المنقذة لحياة الأطفال في اليمن.

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