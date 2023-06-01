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اليمن.. وفاة 5 أشخاص من أسرة واحدة غرقا في سد مائي
غرق السيارة في السد المائي
اليمن

اليمن.. وفاة 5 أشخاص من أسرة واحدة غرقاً في سد مائي

السيارة التي كانت تقل رجلاً وزوجته وطفله إضافة إلى اثنين آخرين من أفراد أسرته، سقطت في سد مائي بعزلة الثوابي بمديرية جبلة

العربية.نت - أوسان سالم 
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توفي خمسة أشخاص من أسرة واحدة، اليوم الخميس، غرقاً في سد مائي بمديرية جبلة في محافظة إب وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية إن سيارة كانت تقل الضحايا، وهم رجل وزوجته وطفله إضافة إلى اثنين آخرين من أفراد أسرته، سقطت في سد مائي بعزلة الثوابي بمديرية جبلة، ما أدى إلى وفاتهم جميعاً.

غرق السيارة في السد المائي
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  • غرق السيارة في السد المائي
  • غرق السيارة في السد المائي
  • غرق السيارة في السد المائي
(3 صور)
غرق السيارة في السد المائي
غرق السيارة في السد المائي
غرق السيارة في السد المائي
غرق السيارة في السد المائي
غرق السيارة في السد المائي
غرق السيارة في السد المائي
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يأتي ذلك بعد أيام من حادثة مماثلة، حيث توفي خمسة أشخاص من أسرة واحدة غرقاً في سد مائي غربي العاصمة اليمنية صنعاء إثر سقوط سيارتهم في بحيرة شلال بني مطر.

وفي التفاصيل، توفي خمسة أشخاص بينهم امرأتان وطفلان، نتيجة سقوط السيارة التي كانوا على متنها، في حين تمكن شخص سادس من النجاة بقفزه من السيارة قبل وصولها إلى بحيرة الشلال.

وتضاعفت حوادث الغرق في السدود والحواجز المائية هذا العام، ما أدى إلى وفاة العشرات من الأطفال والنساء، لا سيما مع استمرار موسم الأمطار وتدفق السيول في اليمن.

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