صنعاء.. الحوثيون يهدمون منزل وكيل وزارة الداخلية

أقدمت ميليشيا الحوثي على هدم منزل اللواء عبدالله يحيى جابر، وكيل قطاع الموارد البشرية والمالية بوزارة الداخلية في الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً في "المشروع الليبي" بحي الجراف بصنعاء.

ودانت وزارة الداخلية اليمنية هذه الجريمة، وقالت في بيان لها إن "إقدام الميليشيات الحوثية على استهداف رموز الشرعية والسطو على ممتلكاتهم يعد انتهاكاً واضحاً للقوانين والأعراف، ويظهر استهتار ميليشيا الحوثي بحياة البشر وممتلكاتهم ضمن منهجها ومسيرتها التدميرية".

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وأكدت الوزارة أنها "لن تسكت عن هذه الجرائم وستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة الحقوق لأصحابها"، ونبّهت ميليشيا الحوثي من أن "هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم".

ودعت الداخلية اليمنية المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى إدانة مثل هذه الأعمال الهمجية التي تمارسها الميليشيات تجاه أبناء الشعب اليمني في مناطق سيطرتها بشكل يومي ومحاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال والأفعال الإجرامية.

يذكر أن حي الجراف بالعاصمة صنعاء يعد بمثابة المعقل الأول والرئيسي لميليشيا الحوثي، ويطلق عليه الكثيرون "الضاحية الشرقية"، تشبيها بمسمى "الضاحية الجنوبية"، المعقل الرئيسي لحزب الله اللبناني.