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عناصر تابعة لميليشيا الحوثي في اليمن
عناصر تابعة لميليشيا الحوثي في اليمن

اليمن: ضبط عناصر حوثية كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية

وزير الدفاع اليمني أكد أن التخادم بين ميليشيا الحوثي والتنظيمات الإرهابية الأخرى ظهر بشكل أكبر في الآونة الأخيرة

العربية. نت - أوسان سالم 
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كشف وزير الدفاع اليمني الفريق محسن الداعري عن ضبط عناصر إرهابية كانت في طريقها لتنفيذ عمليات في المناطق المحررة بتخطيط من قبل ميليشيا الحوثي.

جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، السفير الأميركي لدى اليمن ستيفن فاجن والملحق العسكري مارك وايتمان، أمس الاثنين، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

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وقال الفريق الداعري إن التخادم بين ميليشيا الحوثي والتنظيمات الإرهابية الأخرى ظهر بشكل أكبر في الآونة الأخيرة.

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وحذر وزير الدفاع اليمني من استمرار التهريب الإيراني الحوثي للمسيرات والصواريخ والألغام البحرية المهددة للإقليم والملاحة الدولية، مؤكدا أن السلام لن يتحقق إلا بردع الميليشيا الناكثة بالعهود والمواثيق.

وبدوره، عبر السفير الأميركي عن تقديره لجهود الأجهزة الأمنية والعسكرية في محاربة الإرهاب، منوها بأهمية توحيد جهود كافة القوى المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي لإرغام ميليشيا الحوثي وإخضاعها للسلام، وفق الوكالة.

ومن جانبها، قالت السفارة الأميركية لدى اليمن، عبر تويتر، إن السفير فاجن ناقش خلال لقائه وزير الدفاع الفريق الداعري سبل تقوية الشراكة الأمنية الثنائية.

كما أثنى السفير الأميركي على الجهود التي يبذلها الجيش اليمني لمكافحة تهريب المواد غير المشروعة ذات المنشأ الإيراني إلى اليمن.

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