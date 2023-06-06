انخفاض الوافدين الأفارقة إلى اليمن بنسبة 15% في مايو الماضي

انخفض عدد المهاجرين الأفارقة الوافدين إلى اليمن في شهر مايو/أيار الماضي بنسبة 15% مقارنة بالشهر السابق له أبريل/نيسان.

وقالت منظمة الهجرة الدولية (IOM) في تقريرها الشهري، إنها رصدت دخول 11,463 مهاجراً أفريقياً إلى اليمن، خلال شهر مايو 2023، ما يرفع عدد الأفارقة الوافدين إلى 66,330 مهاجر منذ مطلع العام الجاري.

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وأضاف التقرير أن شهر مايو/أيار شهد انخفاضاً في عدد المهاجرين الأفارقة الواصلين إلى اليمن بنسبة 15% مقارنة بالشهر السابق له أبريل الذي سجلت فيه مصفوفة النزوح دخول 13,414 مهاجر، إلا أنه يمثل زيادة بنسبة أكثر من 350% مقارنة بذات الشهر مايو/أيار من العام الماضي 2022، الذي وفد فيه 3,228 مهاجرا.

وبحسب مصفوفة النزوح (DTM) التابعة لمنظمة الهجرة في اليمن، فإن حوالي 76% من إجمالي المهاجرين الوافدين في شهر مايو/أيار دخلوا البلاد عبر محافظة لحج وبعدد 8,711 مهاجرا، فيما دخلت نسبة الـ24% المتبقية (2,748 مهاجرا) عبر محافظة شبوة، وإن كانت هذه الأخيرة قد شهدت زيادة ملحوظة في تدفق المهاجرين بنسبة 57%، فيما شهدت الأولى انخفاضاً بنسبة 25% وذلك بالمقارنة مع شهر أبريل 2023.

وأشار التقرير إلى أن ما مجموعه 514 مهاجرا (486 ذكرا و28 أنثى) اختاروا العودة إلى الوطن في رحلات محفوفة بالمخاطر عبر القوارب خلال شهر مايو/أيار 2023، وذلك "بسبب الأزمة الإنسانية المتدهورة في اليمن والتحديات التي تواجههم في التوجه نحو السعودية والتي تعد الهدف الأساسي من هجراتهم عبر اليمن، وذلك بحثاً عن مصادر رزق أفضل في المملكة".