منظمة حقوقية: الحوثيون يجندون أطفال المهاجرين الأفارقة
"منظمة ميون لحقوق الإنسان" دعت إلى ممارسة ضغط دولي لإنقاذ الأطفال وإعادتهم إلى أسرهم
اتهمت منظمة حقوقية جماعة الحوثي بتجنيد أطفال المهاجرين الأفارقة في العاصمة صنعاء، ودعت إلى ضغط دولي لإنقاذ الأطفال وإعادتهم إلى أسرهم.
ودانت "منظمة ميون لحقوق الإنسان" إقدام جماعة الحوثيين على تجنيد عدد من أطفال المهاجرين الأفارقة في مراكزها الصيفية ما يعرض حياتهم للخطر.
وقالت المنظمة في بيان: "ندين بشدة قيام جماعة الحوثي بتجنيد أطفال المهاجرين الأفارقة بمراكز صيفية في العاصمة صنعاء، وتعريضهم للانتهاكات وحياتهم للخطر".
وطالب البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتدخل العاجل لإنقاذ هؤلاء الأطفال من قبضة الجماعة، وإعادتهم إلى أسرهم، وتوفير الرعاية والدعم اللازمين لهم.
كما دعا إلى ضرورة ممارسة ضغوط دولية لإجبار الجماعة على الوقف الفوري لعملياتها المستمرة في تجنيد الأطفال، وإطلاق سراح جميع الأطفال الذين سبق وجندتهم، والعمل على اتخاذ إجراءات عملية لمحاسبة المسؤولين عن مثل هذه الانتهاكات بحق الأطفال وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
واعتبرت المنظمة تجنيد أطفال المهاجرين الأفارقة انتهاكات صارخة لحقوق الطفل والاتفاقيات الدولية التي تحظر تجنيد الأطفال.
وتتهم منظمات حقوقية جماعة الحوثي باستخدام المراكز الصيفية لاستقطاب الأطفال وإخضاعهم لدورات عسكرية قبل الزج بهم في جبهات القتال.
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