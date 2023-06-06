اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أرشيفية
اليمن والحوثي

ميليشيا الحوثي تنصب منصات لإطلاق الصواريخ والمسيرات في مأرب والجوف

تأتي هذه الخطوة في سياق التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي واستعداداتها لشن هجوم في محاولة لإسقاط مدينة مأرب الواقعة تحت سيطرة القوات الحكومية

  العربية. نت - أوسان سالم 
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

نقلت ميليشيا الحوثي صواريخ باليستية من مخازنها بصنعاء إلى محافظتي مأرب والجوف، شمالي شرق اليمن، ونصبتها في مواقع تحتلها بجبهات القتال.

وأوضحت مصادر عسكرية وميدانية أن ميليشيا الحوثي نقلت صواريخ باليستية من مخازنها في فج عطان ومن جبل نقم بصنعاء إلى محافظتي مأرب والجوف.

مادة اعلانية

وتأتي هذه الخطوة في سياق التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي واستعداداتها لشن هجوم في محاولة لإسقاط مدينة مأرب الواقعة تحت سيطرة القوات الحكومية، بحسب ما نقله موقع "الساحل الغربي" اليمني.

اليمن: ضبط عناصر حوثية كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية اليمن اليمن: ضبط عناصر حوثية كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية

ووفق المصادر، فإن ميليشيا الحوثي نصبت منصات لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة في عدة جبهات في المحافظتين، بينها مديريتا صرواح غربي مأرب والجوبة جنوبي مأرب، وكذا في مواقع شرقي الجوف، بالإضافة إلى حفر خنادق في هذه الجبهات، في سياق استعدادها للهجوم على مأرب من عدة اتجاهات.

وأشارت إلى أن ميليشيا الحوثي لا تؤمن بالسلام ولن تتوقف عن أهدافها في السيطرة على كامل اليمن، رغم الجهود الأممية والدولية لإيقاف الحرب.

وخلال السنوات الماضية، فشلت ميليشيا الحوثي في إسقاط مدينة مأرب، رغم جهدها الكبير لإسقاطها بهدف الوصول إلى مواقع إنتاج النفط والغاز، ثم الانطلاق منها لإسقاط حضرموت وشبوة وبقية المحافظات اليمنية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الرئاسة الأوكرانية: تفجير سد نوفا كاخوفكا يعادل تفجير قنبلة نووية الرئاسة الأوكرانية: تفجير سد نوفا كاخوفكا يعادل تفجير قنبلة نووية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط