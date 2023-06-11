اليمن.. انخفاض حاد في حالات النزوح الداخلي

أفادت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن (حكومية)، أن حالات النزوح الداخلية انخفضت في مايو الماضي بأكثر من النصف مقارنة بشهر إبريل.

وقالت الوحدة في تقريرها الشهري إنها رصدت نزوح 345 أسرة مؤلفة من 1,728 فرداً من 14 محافظة خلال الفترة بين 1 و31 مايو 2023، وذلك بانخفاض يقدر بنحو 107% عن شهر إبريل، الذي شهد نزوح 713 أسرة تتكون من 4,047 فرداً.

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وأضاف التقرير أن ما نسبته 76.8% من حالات النزوح المسجلة في مايو الماضي كانت حديثة، وبعدد 265 أسرة (1,324 فرداً) نزحوا لأول مرة، فيما نسبة الـ23.2% المتبقية أو عدد 80 أسرة (404 أفراد) نزحوا للمرة الثانية.

وأوضحت الوحدة التنفيذية أن أغلب حالات النزوح في مايو الماضي كانت من محافظة تعز وبنسبة 24%، تليها الحديدة بنسبة 23%، ثم مأرب بنسبة 15%، ومحافظة إب بنسبة 10%، فيما توزعت بقية النسبة بين محافظات ذمار والبيضاء وحجة وريمة وعمران وأمانة العاصمة والضالع والمحويت وصنعاء وشبوة.

وأشارت إلى أنها رصدت خلال نفس الفترة المشمولة بالتقرير مغادرة 30 أسرة (127 فرداً) مناطق نزوحها الحالية، إضافة إلى عودة 151 أسرة (768 فرداً) إلى مواطنها الأصلية.

وأورد التقرير أن إجمالي حالات النزوح الداخلية المسجلة منذ مطلع 1 يناير وحتى 31 مايو 2023، بلغت 4,191 أسرة مكونة من 23,560 فرداً، نزحت من 20 محافظة وتوزعت على 10 محافظات.