صنعاء.. ميليشيا الحوثي تقتل مالك محل صرافة أمام أطفاله
مسلحو الميليشيا قاموا أولاً بإغلاق محل الصرافة التابع لصدام عطيفة في منطقة جدر، والاعتداء عليه في منزله قبل أن يقوموا بقتله أمام أطفاله
أقدمت ميليشيا الحوثي، في وقت متأخر من مساء السبت، على قتل مالك أحد محلات الصرافة بطريقة بشعة في منزله وأمام أطفاله في العاصمة صنعاء، بعد رفضه دفع إتاوات غير رسمية.
وأكدت "الشبكة اليمنية للحقوق والحريات" في تغريدة على حسابها في "تويتر" أن "مسلحين تابعين لميليشيا الحوثي على متن طقمين أقدموا مساء السبت على قتل صدام عطيفة، مالك محل صرافة بالعاصمة صنعاء".
وأضافت أن مسلحي الميليشيا قاموا أولاً "بإغلاق محل الصرافة التابع لعطيفة في منطقة جدر، والاعتداء عليه في منزله قبل أن يقوموا بقتله أمام أطفاله".
وأشارت الشبكة إلى أن العناصر المسلحة حاولت مسبقاً ابتزاز الضحية لدفع إتاوات غير رسمية.
وتتزامن هذه الجريمة مع إجراءات واسعة وتضييق من قبل ميليشيا الحوثي على محلات الصرافة وإصدار اشتراطات جديدة على عملها، والتهديد المستمر بإغلاقها.
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