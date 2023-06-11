مسام: نزع 1339 مادة متفجرة في أول أسابيع يونيو

قال المشروع السعودي لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام "مسام" إنه قام بنزع أكثر من 1300 مادة متفجرة من مخلفات الحرب في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً خلال الأسبوع الأول من يونيو الجاري.

وأعلنت غرفة عمليات المشروع في تقرير أصدرته، اليوم الأحد، أن الفرق الميدانية نفذت عمليات نزع لما مجموعه 1339 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة خلال الفترة الممتدة ما بين 3 و9 يونيو 2023، ما يرفع إجمالي ما تمت إزالته منذ مطلع العام الجاري إلى أكثر من 20 ألف مادة متفجرة من مخلفات الحرب.

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وأضاف التقرير أن ما تم نزعه الأسبوع الماضي تنوع بين 1259 ذخيرة غير منفجرة، و67 لغماً مضاداً للدبابات و9 أخرى مضادة للأفراد، إضافة إلى 4 عبوات ناسفة، ما أدى إلى تطهير مساحة بلغت 278682 مترا مربعا من المواد المتفجرة.

وأوضح أن إجمالي ما تم نزعه وتدميره منذ بدء عمل المشروع في اليمن آواخر يونيو 2018 وحتى 9 يونيو 2023، يبلغ 402258 مادة متفجرة، مطهراً بذلك مساحة تزيد عن 47,011,090 مترا مربعا من الأراضي الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي المواد المتفجرة التي تم نزعها وتدميرها خلال فترة الخمس سنوات لعمل المشروع، تمثلت في 248842 ذخيرة غير منفجرة، 139423 لغماً مضاداً للدبابات، بالإضافة إلى 7806 عبوات ناسفة، و6187 لغما مضادا للأفراد.

وتعد ميليشيا الحوثي الطرف الوحيد في كافة أطراف الحرب الذي يزرع الألغام والعبوات الناسفة بمختلف أنواعها وأحجامها حتى "الفردية" المحرمة دولياً، حيث شهد اليمن أكبر عملية زرع للألغام في الأرض منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وفق تقارير حقوقية.

وتشير تقارير حقوقية إلى أن ميليشيا الحوثي زرعت أكثر من مليوني لغم، أدت إلى مقتل وإصابة ما يزيد عن 20 ألف مدني.