مقتل جنديين في اليمن في هجوم لتنظيم القاعدة

قتل جنديان يمنيان في هجوم لتنظيم القاعدة استهدف الأحد، موقعاً عسكريا في شبوة جنوب وسط البلد، حسبما أفاد مسؤولان أمنيان لوكالة فرانس برس.

وقال مسؤول أمني حكومي في شبوة "قتل جنديان في هجوم لتنظيم القاعدة على نقطة عسكرية" في المحافظة، مضيفا: "الهجوم وقع فجر الأحد ونتج عنه إصابة عدد من الجنود (...) والمهاجمين".

بدوره، أكد مسؤول يمني آخر وقوع الهجوم ومقتل الجنديين.

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ويشهد اليمن نزاعا داميا منذ 2014. وأودى الصراع مذاك بعشرات آلاف اليمنيين وتسبب بأزمة إنسانية وصفتها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ في العالم مع نزوح ملايين الأشخاص.

واستغلّ تنظيم القاعدة الفوضى في اليمن للتمدّد فيه، واستهدف بعملياته القوات الحكومية والحوثيين.

لكن هجمات التنظيم تراجعت في السنوات الأخيرة بعد عمليات شنتها القوات الحكومية والتحالف ضده.