اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
عناصر من ألوية العمالقة في شبوة (أرشيفية فرانس برس)
عناصر أمنية في شبوة - أرشيفية
اليمن

مقتل جنديين في اليمن في هجوم لتنظيم القاعدة

مسؤول أمني: الهجوم وقع فجر الاحد ونتج عنه إصابة عدد من الجنود والمهاجمين

دبي - فرانس برس
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قتل جنديان يمنيان في هجوم لتنظيم القاعدة استهدف الأحد، موقعاً عسكريا في شبوة جنوب وسط البلد، حسبما أفاد مسؤولان أمنيان لوكالة فرانس برس.

وقال مسؤول أمني حكومي في شبوة "قتل جنديان في هجوم لتنظيم القاعدة على نقطة عسكرية" في المحافظة، مضيفا: "الهجوم وقع فجر الأحد ونتج عنه إصابة عدد من الجنود (...) والمهاجمين".
بدوره، أكد مسؤول يمني آخر وقوع الهجوم ومقتل الجنديين.

مادة اعلانية

ويشهد اليمن نزاعا داميا منذ 2014. وأودى الصراع مذاك بعشرات آلاف اليمنيين وتسبب بأزمة إنسانية وصفتها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ في العالم مع نزوح ملايين الأشخاص.

اليمن.. انخفاض حاد في حالات النزوح الداخلي اليمن اليمن والحوثي اليمن.. انخفاض حاد في حالات النزوح الداخلي

واستغلّ تنظيم القاعدة الفوضى في اليمن للتمدّد فيه، واستهدف بعملياته القوات الحكومية والحوثيين.

لكن هجمات التنظيم تراجعت في السنوات الأخيرة بعد عمليات شنتها القوات الحكومية والتحالف ضده.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
توجيه تهمة محاولة القتل إلى اللاجىء السوري طاعن الأطفال في فرنسا توجيه تهمة محاولة القتل إلى اللاجىء السوري طاعن الأطفال في فرنسا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط