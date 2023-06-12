وزير الدفاع اليمني: تراخي المجتمع الدولي وراء رفض الحوثيين للسلام

أكد وزير الدفاع اليمني، الفريق محسن الداعري، أن تراخي المجتمع الدولي مع ميليشيا الحوثي هو أحد أسباب تعنتها ورفضها للسلام وعودتها للتصعيد العسكري، وتهديدها المستمر لطريق الملاحة الدولية.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، الملحق العسكري بالسفارة الفرنسية لدى اليمن، حودي جونيد، حيث ناقش الجانبان مستجدات الأوضاع وتصعيد ميليشيا الحوثي، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

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وأشار وزير الدفاع اليمني إلى الهجمات الحوثية الكثيفة بالمسيرات واستهدافها للمنشآت الحيوية واعتدائها على مواقع القوات المسلحة وتجمعات المدنيين، لافتا إلى زراعة ميليشيا الحوثي ملايين الألغام التي ألحقت أضراراً كبيرة بالأرواح ولوثت ملايين الهكتارات من الأراضي.

وشدد الفريق الداعري على ضرورة ممارسة المجتمع الدولي ضغوطا حقيقية على ميليشيا الحوثي لإخضاعها للسلام الشامل والعادل.

ولفت إلى كهنوتية وعنصرية الجماعة الحوثية التي تدعي الحق الإلهي في السلطة والثروة، ونكثها لكل العهود والمواثيق، وانتهاجها للعنف والإرهاب كوسيلة وحيدة لتحقيق غاياتها ومآربها.

من جانبه، أبدى الملحق العسكري الفرنسي تفهمه للتحديات التي تواجهها الحكومة الشرعية، لافتاً إلى اهتمام باريس بدعم الجوانب الإنسانية في اليمن والمساعدة في تدريب وتأهيل فرق متخصصة في نزع الألغام.