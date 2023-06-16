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مسلحون حوثيون (أ ف ب)
مسلحون حوثيون (أ ف ب)
اليمن والحوثي

اليمن.. مسلح حوثي يقتل شقيقه رميا بالرصاص

مسلح حوثي يُدعى محمد علي مقبل، أقدم على قتل شقيقه أحمد، رمياً بالرصاص

العربية.نت - أوسان سالم 
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أفاد مصدر حقوقي أن مسلحاً حوثياً أقدم على قتل شقيقه بعد انتقاده له لاعتدائه بوحشية على طبيب سوادني في إحدى قرى محافظة ذمار، وسط اليمن.

وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، الجمعة، إن مسلحاً حوثياً يُدعى محمد علي مقبل، أقدم على قتل شقيقه أحمد، رمياً بالرصاص.

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وأضافت أن العنصر الحوثي أقدم على قتل شقيقه الذي انتقده جراء اعتدائه الوحشي على طبيب سوادني يعمل في عيادة خاصة في إحدى قرى ذمار.

وأشارت إلى أن المسلح الحوثي كان قد اعتدى على طبيب ـ سوداني الجنسية ـ بشكل وحشي أدخل على إثرها الأخير إلى العناية المركزة بعد رفضه دفع إتاوات مالية له تحت مسمى "عائد عيادات خاصة".

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