مباحثات عمّان.. توافق على مقترحات لتبادل الأسرى باليمن

أعلن عضو وفد الحكومة اليمنية في المفاوضات مع الحوثيين ماجد فضائل، اليوم الأحد، أن جولة جديدة من المفاوضات ستعقد بعد عيد الأضحى للاتفاق على تبادل جديد للأسرى.

مقترحات لتبادل الأسرى

وأضاف فضائل عبر تويتر أن المشاورات التي اختتمت اليوم في العاصمة الأردنية مع وفد الحوثي حول تبادل الأسرى كانت إيجابية، مشيرا إلى أنه جرى طرح عدة مقترحات لتبادل الأسرى مع وفد الحوثيين ليقوم كل طرف برفع هذه المقترحات لقيادته للموافقة عليها.

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كما أوضح أن الوفد الحكومي "حريص كل الحرص على إطلاق الكل مقابل الكل وفقاً لتوجيهات" قيادة المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية.

"إنهاء معاناة ذوي المختطفين"

وأكد فضائل أن الوفد الحكومي "لن يحتفظ بأي جهد يؤدي إلى إنهاء معاناة ذوي المختطفين والأسرى وعودة كل المحتجزين في السجون والمعتقلات إلى أسرهم في أقرب فرصة ممكنة".

ومنذ يوم الجمعة الماضي تشهد العاصمة الأردنية عمّان مباحثات بين طرفَي النزاع في اليمن، برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بهدف التمهيد لعملية تبادل أسرى مستقبلية.

وكانت مستشارة الإعلام لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط، جيسيكا موسان، اليوم الأحد، قد أوضحت أن اللجنة حضرت إلى جانب مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، اجتماعًا في عمّان بين طرفَي النزاع، "لمعالجة القضايا المتعلقة بالمفاوضات بشأن عملية إفراج مستقبلية".

"تذليل العقبات"

فيما أفاد مصدر مطلع على المفاوضات طلب عدم الكشف عن اسمه، أن المحادثات لا تتمحور حول أسماء الأسرى المحتمل الإفراج عنهم أو ترتيبات عملية تبادل مقبلة، إنما تهدف إلى "تذليل العقبات التي تحول دون قيام كل طرف بزيارات مشتركة إلى محتجزيه لدى الطرف الآخر، ما يمهّد لعملية إفراج مستقبلية"، وفق ما نقلت فرانس برس.

وكان مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن أعلن الجمعة أن لقاء عمّان "يجمع أطراف النزاع لاستئناف المحادثات من أجل إطلاق سراح مزيد من المحتجزين لأسباب تتعلق بالنزاع تنفيذًا لاتفاق ستوكهولم" المبرم قبل خمسة أعوام.

اتفاق استكهولم

ونصّ الاتفاق في حينه على "إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين اعتباطيًا وضحايا الاختفاء القسري والأشخاص قيد الإقامة الجبرية" في سياق النزاع المستمر منذ 2014 في اليمن "بدون استثناء وبلا شرط".

يذكر أن الحكومة اليمنية والحوثيين كانوا توصلوا خلال مفاوضات عقدت في برن بسويسرا في آذار/مارس الماضي إلى اتّفاق على تبادل نحو 900 أسير. وبموجب هذا الاتفاق، جرت في نيسان/أبريل الماضي عملية تبادل كبرى استمرّت ثلاثة أيام.

أما قبل ذلك، فحصلت آخر عملية تبادل كبرى في أكتوبر 2020، حين تمّ إطلاق سراح أكثر من 1050 أسيرا وإعادتهم إلى مناطقهم أو بلدانهم، بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر.