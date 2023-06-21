الفاو.. 6 آلاف يمني مهددون بخطر الفيضانات الأسبوع القادم
مخاطر الفيضانات قائمة مع توقع هطول أمطار غزيرة على المرتفعات خلال الفترة (21 - 30) يونيو
حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO) من مخاطر الفيضانات المتوقعة خلال الأسبوع القادم التي قد تطال قرابة 6 آلاف شخص في مناطق متفرقة من اليمن.
وقالت المنظمة في نشرة الإنذار المبكر للأرصاد الجوية الزراعية التي أصدرتها، اليوم الأربعاء، إن مخاطر الفيضانات قائمة مع توقع هطول أمطار غزيرة على المرتفعات خلال الفترة (21 - 30) يونيو 2023، وتهدد 5800 شخص في أنحاء متفرقة من اليمن .
وتوقعت أن تستمر مخاطر الفيضانات في الأسبوع المقبل مع هطول أمطار غزيرة.
وأضافت النشرة: "من المرجح أن تؤثر على أكثر من 1000 شخص في مستجمعات المياه في حوض وادي تُبن (لحج، الضالع، إب)، وأكثر من 600 في حوض وادي بنا (أبين، لحج، الضالع)، وأكثر من 500 في حوض وادي حرض (صعدة، حجة)، وأكثر من 800 في وادي مور (حجة، الحديدة)، وأكثر من 400 في وادي سردود (المحويت، صنعاء)، وأكثر من 700 في حوض وادي سهام (صنعاء، ريمة، الحديدة)، وأكثر من 300 في ريمة (ريمة، ذمار) وأكثر من 1500 في حوض وادي زبيد (الحديدة، ذمار، إب)".
وأشارت إلى أن الأمطار الغزيرة التي استمرت الأسبوع الماضي وما نتج عنها من فيضانات، أثرت على معظم غرب اليمن وجنوبه، وأدت إلى تضرر 80 أسرة، في مديرية مودية بمحافظة أبين، بنقص في الغذاء والمأوى.
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