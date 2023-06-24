أثناء توجههم لحفل زفاف.. وفاة وإصابة 25 يمنياً في حادث مروع

توفي وأصيب أكثر من 25 يمنياً، بينهم أطفال، في حادثة سير مروع لحافلة ركاب كانت تقلهم في مديرية الشمايتين جنوب محافظة ‎تعز، جنوب غربي البلاد.

وذكرت مصادر إعلامية أن 5 أشخاص، بينهم أطفال ونساء لقوا حتفهم، وأصيب أكثر من 20 آخرين، جراء انقلاب حافلة ركاب (باص)، في منطقة الصافية بمديرية الشمايتين.

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كما أضافت المصادر أن الباص كان على متنه 30 راكباً من النساء والأطفال، من الأسر النازحة التي كانت في طريقها للمشاركة في حفل زفاف بمخيم النازحين بالمنطقة.

وأشارت إلى أن جميع الحالات تم نقلها إلى مستشفى الثورة العام بمدينة تعز.

وعمد سكان محافظة تعز إلى سلوك طرق فرعية وعرة، بعد قطع الطرق الرئيسة من قبل ميليشيا الحوثي منذ 8 سنوات، ما أدى إلى وقوع حوادث مرورية أودت بحياة المئات من المدنيين بينهم نساء وأطفال.