مسام: نزع 4294 عبوة متفجرة من مخلفات الحرب منذ مطلع يونيو الجاري

تمكنت فرق المشروع السعودي لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام (مسام)، من نزع أكثر من 4 آلاف عبوة متفجرة من مخلفات الحرب في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، منذ مطلع يونيو الجاري.

وقالت غرفة عمليات مسام في تقريرها الأسبوعي الذي أصدرته، اليوم الأحد، أن الفرق الميدانية تمكنت من نزع ما مجموعه 4,294 عبوة متفجرة من مخلفات الحرب، خلال الفترة (1 - 23) يونيو 2023.

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وأضاف التقرير أن فرق المشروع قامت الأسبوع الماضي (17 يونيو - 23) يونيو الجاري وحده، بنزع 880 عبوة، منها 724 ذخيرة غير منفجرة، و143 لغماً مضاداً للدبابات، و7 عبوات ناسفة، و6 ألغام مضادة للأفراد، لتطهر بذلك مساحة تقدر بـ235,610 أمتار مربعة من المواد المتفجرة في البلاد.

من جهته، أوضح مدير "مسام"، أسامة القصيبي، أن المشروع ومنذ بدء عمله في اليمن منتصف 2018 وحتى 23 يونيو الجاري، تمكن من نزع ما مجموعه 405,213 عبوة غير منفجرة من مخلفات الحرب.

وأشار إلى أن ما تم نزعه خلال فترة السنوات الخمس من عمر المشروع، تمثل في 251,410 ذخائر غير منفجرة، و139,709 ألغام مضادة للدبابات، و7,836 عبوة ناسفة، بالإضافة إلى 6,258 لغماً مضاداً للأفراد.

فيما وصلت المساحة الإجمالية التي تم تطهيرها من المواد المتفجرة حتى الآن، إلى 47,485,089 متراً مربعاً.

وتعد ميليشيا الحوثي الطرف الوحيد في كافة أطراف الحرب الذي يزرع الألغام والعبوات الناسفة بمختلف أنواعها وأحجامها حتى "الفردية" المحرمة دولياً، حيث شهد اليمن أكبر عملية زرع للألغام في الأرض منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وفق تقارير حقوقية.

وتشير تقارير حقوقية إلى أن ميليشيا الحوثي زرعت أكثر من مليوني لغم، أدت إلى مقتل وإصابة ما يزيد عن 20 ألف مدني.