اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
سفينة شحن راسية في ميناء الحديدة اليمني (أرشيفية - رويترز)

اليمن.. زورقان يحملان أسلحة اقتربا من سفينة قرب ميناء الصليف

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الثلاثاء، بأن زورقين يحملان أسلحة اقتربا من سفينة قرب ميناء الصليف اليمني المطل على البحر الأحمر.

وأضافت الهيئة في بيان مقتضب أن السفينة زودت سرعتها وأجرت مناورة لتفادي الزورقين الصغيرين، مشيرة إلى أنه لم يتم إطلاق نار.

قلق أممي من خروقات وقف إطلاق النار في الحديدة اليمن اليمن والحوثي قلق أممي من خروقات وقف إطلاق النار في الحديدة
مادة اعلانية

وأكد البيان على أن السفينة وطاقمها بأمان.

يذكر أن ميناء الصليف، الواقع إلى الشمال الغربي لمدينة الحديدة الواقعة غرب اليمن، يعد من أهم الموانئ ويحتل موقعا استراتيجيا في اليمن لما يمتاز به من أعماق كبيرة تصل إلى 50 قدما.

ويمكنه استقبال بواخر عملاقة تصل حمولتها إلى 55 ألف طن، وكذا بحمايته الطبيعية من الأمواج بجزيرة كمران.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
وساطة لوكاشينكو لإنهاء تمرد فاغنر تثير التساؤلات وساطة لوكاشينكو لإنهاء تمرد فاغنر تثير التساؤلات
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط