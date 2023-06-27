اليمن.. زورقان يحملان أسلحة اقتربا من سفينة قرب ميناء الصليف

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الثلاثاء، بأن زورقين يحملان أسلحة اقتربا من سفينة قرب ميناء الصليف اليمني المطل على البحر الأحمر.

وأضافت الهيئة في بيان مقتضب أن السفينة زودت سرعتها وأجرت مناورة لتفادي الزورقين الصغيرين، مشيرة إلى أنه لم يتم إطلاق نار.

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وأكد البيان على أن السفينة وطاقمها بأمان.

يذكر أن ميناء الصليف، الواقع إلى الشمال الغربي لمدينة الحديدة الواقعة غرب اليمن، يعد من أهم الموانئ ويحتل موقعا استراتيجيا في اليمن لما يمتاز به من أعماق كبيرة تصل إلى 50 قدما.

ويمكنه استقبال بواخر عملاقة تصل حمولتها إلى 55 ألف طن، وكذا بحمايته الطبيعية من الأمواج بجزيرة كمران.