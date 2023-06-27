بيان أميركي بريطاني فرنسي: ندعو الحوثي للتخلي عن الخيار العسكري باليمن

دعت كل من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا، اليوم الثلاثاء، جماعة الحوثي في اليمن إلى التخلي عن أي خيار عسكري، وقالت إن الوقت قد حان لبدء محادثات نحو عملية سياسية.

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واتهم بيان للدول الثلاث جماعة الحوثي "بمفاقمة الأزمات الإنسانية والاقتصادية الرهيبة في اليمن باستمرارهم في منع صادرات النفط"، داعيا الحوثيين "للكف فورا عن أي أعمال من شأنها أن تلحق المزيد من الضرر باقتصاد اليمن".

وطالبت الدول الثلاث الحوثيين بالتخلي نهائيا عن "أي خيار عسكري، وأي عودة للصراع ستؤدي لعزلهم التام من قبل المجتمع الدولي".

كما دعا البيان الحوثيين إلى "إعطاء الأولوية للشعب اليمني والانخراط بشكل بناء مع جميع الأطراف في الجهود المبذولة لتحقيق السلام".