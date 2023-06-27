بيان أميركي بريطاني فرنسي: ندعو الحوثي للتخلي عن الخيار العسكري باليمن
وضع القراءة
100% حجم الخط
دعت كل من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا، اليوم الثلاثاء، جماعة الحوثي في اليمن إلى التخلي عن أي خيار عسكري، وقالت إن الوقت قد حان لبدء محادثات نحو عملية سياسية.
مادة اعلانية
واتهم بيان للدول الثلاث جماعة الحوثي "بمفاقمة الأزمات الإنسانية والاقتصادية الرهيبة في اليمن باستمرارهم في منع صادرات النفط"، داعيا الحوثيين "للكف فورا عن أي أعمال من شأنها أن تلحق المزيد من الضرر باقتصاد اليمن".
وطالبت الدول الثلاث الحوثيين بالتخلي نهائيا عن "أي خيار عسكري، وأي عودة للصراع ستؤدي لعزلهم التام من قبل المجتمع الدولي".
كما دعا البيان الحوثيين إلى "إعطاء الأولوية للشعب اليمني والانخراط بشكل بناء مع جميع الأطراف في الجهود المبذولة لتحقيق السلام".
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
تعرضت لهجوم في الباص.. مؤثرة جزائرية سمراء تثير الجدلفي حادثة أثارت جدلاً واسعاً، تعرضت عارضة الأزياء وصانعة المحتوى الجزائرية بركة مرزية، لإساءة "عنصرية" أثناء تواجدها في حافلة نقل عمومي بالعاصمة بسبب ... سوشيال ميديا
-
الترويكا تبحث تنسيق الضغط الدولي لوقف القتال في السودانبحثت دول الترويكا حول السودان (الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج) ضرورة تنسيق الضغط الدولي من أجل وقف القتال في السودان وحماية المدنيين.وأفاد بيان ... السودان
-
رئيس بولندا: وجود فاغنر في بيلاروسيا خطوة سلبيةأكد الرئيس البولندي أندريه دودا، اليوم الثلاثاء، أن وجود مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة في بيلاروسيا خطوة سلبية، وذلك بعد الإعلان عن انتقال قائد ... العرب والعالم
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية