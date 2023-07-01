اليمن.. صاعقة رعدية تقتل شاباً وتصيب شقيقه في حجة

توفي شاب وأصيب شقيقه جراء صاعقة رعدية، بمحافظة حجة، شمال غربي اليمن.

وذكرت مصادر محلية أن الشابين أصيبا بصاعقة رعدية في منزلهما الكائن بمنطقة جمال الدين بمديرية قفل شمّر، بمحافظة حجة.

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وبحسب المصادر، فإن الشاب المتوفى يدعى محمد طاهر، فيما أصيب شقيقه علي بذات الحادثة، ونقل للمستشفى لتلقي العلاج.

ومنذ مارس الماضي، تسببت الأمطار والسيول والصواعق الرعدية بوفاة وإصابة أكثر من 50 شخصاً، وفق إحصاءات محلية، بمختلف المحافظات اليمنية في ظل موجة ماطرة تشهدها البلاد.