بعد 13 عاماً على خطفهم من الحوثيين.. العثور على بقايا 16 جثة

عثر مواطنون في مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، شمالي اليمن، على هياكل عظمية لـ16 شخصاً من أبناء المديرية اختطفتهم جماعة الحوثي، في العام 2010 وأخفتهم عن أسرهم.

وأكدت شبكة حقوقية، أنه تم العثور على هياكل عظمية لجثث مختطفين من قبل الحوثيين، في أحد الكهوف بمحافظة عمران، بعد 13 عاماً من اختطافهم.

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وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في تغريدات على حسابها في "تويتر" إن الأهالي عثروا على هياكل عظمية مربوطة اليدين تعود للمختطفين في أحد الكهوف بالمديرية الذي سدت بوابته بالحجارة والطين.

وتم العثور على جثثهم بعد 13 عاما من اختطافهم من قبل الحوثيين في مديرية حرف سفيان.

عذبوا ثم قتلوا

إلى ذلك أوردت الشبكة أسماء المختطفين الـ16 الذين تم العثور على ما تبقى منهم، وهم: "الشيخ صالح بن ناصر خموسي، صالح محسن صالح جميلة، هادي صالح جميلة، حميد علي دجران، أمين صالح غائب دجران، قايد صالح دجران، بكيل هادي علي لكي، هادي أحمد حمود الموج، ‏حميد هادي شيبان، عبدالله هادي شيبان، صالح عبدالله شيبان، محمد هادي شيبان، باقي بن باقي ضاوي، قايد قادر علي منجد، يحيى هادي مهفل، غيلان صالح غيلان".

وبحسب مصادر محلية، فإن الهياكل العظمية كانت مربوطة اليدين، ما يدل على أن المختطفين تعرضوا للتعذيب والقتل بدم بارد.

وطالب ذوو الضحايا بفتح تحقيق دولي في هذه المذبحة الإنسانية التي تضاف إلى سلسلة جرائم جماعة الحوثي بحق المدنيين، ومحاسبة مرتكبيها.