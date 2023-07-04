صنعاء.. مشرفون حوثيون على المدارس الأهلية.. والحكومة تطالب بتحييد التعليم

فرضت ميليشيا الحوثي ما يسمى بمشرف "ثقافي" مقيم على كل مدرسة أهلية في صنعاء وضواحيها، وذلك بالتزامن مع حلول العام الدراسي الجديد 2023 - 2024.

ووفق مذكرة مرسلة من مدير مكتب التربية في صنعاء، المعين من قِبل الميليشيا ، هادي عمار، إلى مكاتب التربية في المديريات، يجب ترشيح مسؤول ثقافي مقيم لكل مدرسة أهلية في المديرية.

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وهذا العنصر الحوثي "سيقوم بالإشراف على أعمال الأنشطة المختلفة كالإذاعات المدرسية والمسابقات المنهجية والعملية وتفعيل المناسبات الدينية والوطنية وتفعيل اليوم الثقافي وغيرها".

وفي تعليق للحكومة اليمنية على هذا الإجراء الحوثي، اعتبرته "خطوة تصعيدية تندرج ضمن مساعيها لإحكام السيطرة على العملية التعليمية بشكل كامل".

وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن "ميليشيا الحوثي الإرهابية عمدت منذ انقلابها على الدولة إلى استغلال العملية التعليمية والمدارس والمناهج الدراسية، وتوظيفها أداة في الحرب، في تهديد خطير للنسيج الاجتماعي والسلم الأهلي، وقيم التنوع والتعدد والتعايش بين اليمنيين".

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان بممارسة ضغوط حقيقية على قيادات الميليشيا الحوثية لتحييد العملية التعليمية عن الصراع، والتوقف عن ممارساتها التدميرية التي تقوض دعوات وجهود التهدئة وتعمل على نسف فرص إحلال السلام في اليمن.