مقتل وإصابة 84 نازع ألغام من "مسام" خلال عملهم في اليمن

كشف المشروع السعودي لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام "مسام"، عن مقتل وإصابة 84 من العاملين في المشروع، منذ تدشين المشروع عمله منتصف عام 2018.

جاء ذلك على لسان مدير العمليات بالمشروع والتابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، سلمان رتيف، خلال استقباله وفدا حقوقيا وناشطين قاموا بزيارة مقر المركز في مدينة مأرب، للاطلاع على المشروع وإنجازاته التي قام بها منذ تدشينه العمل منذ خمس سنوات.

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وبيّن مدير العمليات أن المشروع ضحى خلال القيام بمهامه الماضية بالعشرات من العاملين منهم 34 قتيلا، وأكثر من 50 جريحًا ومعاقا من نازعي الألغام في المشروع.

ألغام حوثية

وأوضح أن فريق المشروع تمكّن من نزع أكثر من 400 ألف لغم زرعتها ميليشيا الحوثي في عدد من المحافظات اليمنية منذ تدشينه العمل منتصف 2018، معتبراً ذلك "انتصارا إنسانيا كبيرا حققه المشروع".

واستعرض رتيف ما قدمه "مسام" منذ تأسيسه منتصف العام 2018 وحتى اليوم، لافتا إلى قيام المشروع بتدريب وتأهيل فرق مسام بتطبيق معايير الأمن والسلامة، ودعم النازعين بأحدث الأجهزة لكشف الألغام ونزعها، مع توفير الدعم اللوجستي الكامل لإنجاح كل مهام "مسام" في الأراضي اليمنية.

كما قدم للوفد شرحا مفصلا عن أنواع الألغام الحوثية التي تم نزعها، وكيفية التعامل معها في الميدان، فضلاً عن شرحه للأجهزة والمعدات التي يستخدمها مشروع "مسام" في مهامه الميدانية في اليمن.

إنجازات إنسانية كبيرة

وعبر وكيل وزارة الإعلام اليمنية، أحمد ربيع، خلال الزيارة، عن شكره للحكومة السعودية لقرارها في تمديد مشروع "مسام" في اليمن للعام السادس على التوالي.

كما ثمن قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بمنح مشروع مسام، وسام الشجاعة؛ تقديرًا لما قدمه من جهود ونجاحات وإنجازات إنسانية كبيرة، حققها خلال السنوات الخمس الماضية من أجل تأمين حياة الإنسان اليمني.

وتتهم الحكومة اليمنية ميليشيا الحوثي بزراعة أكثر من مليوني لغم في عدد من المحافظات اليمنية منذ انقلابها على الدولة، في إحصائية قالت إنها الأكبر في العالم منذ الحرب العالمية الثانية.