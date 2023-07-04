اليمن يعلن ضبط "خلية إرهابية" للحوثيين في مأرب
تم ضبط عناصر الخلية أثناء قيامهم بزراعة عبوات ناسفة في مفرق حريب والخط الدولي مستهدفين مركبات مدنية وعسكرية
أعلنت الأجهزة الأمنية اليمنية ضبط "خلية إرهابية" تابعة لجماعة الحوثي في محافظة مأرب، شرقي البلاد.
وقال بيان صادر عن قوات الأمن في مدينة مأرب، إن "قوات الأمن الخاصة نجحت في ضبط أفراد في الخلية الإرهابية أثناء قيامهم بزراعة عبوات ناسفة في مفرق حريب والخط الدولي مستهدفين مركبات مدنية وعسكرية".
وأضاف البيان أن مهمة الخلية زراعة العبوات الناسفة وتفجيرها "لاستهداف المدنيين وزعزعة الأمن والاستقرار".
وحسب البيان، فإن ثمانية أشخاص ألقي القبض عليهم، وتبين أنهم تحت قيادة القيادي في جماعة الحوثي أحمد علي عاتق الأمير.
ونشرت أسماء الخلية وهم: عبد الرزاق حسن علي داوود، محمد عبد الله سعد هادي، أحمد عبدالله سعد هادي، عبده حسن علي داوود، عاتق محمد سعد الهادي، هاشم ناصر عاتق الأمير، ناجي علي عاتق الأمير، ومحمد علي عاتق الأمير
وأضاف البيان أن قائد الخلية أحمد الأمير يقوم بتوزيع العبوات على أفرادها بعد تدريبهم على كيفية زرعها وتفجيرها عن بعد بينما يقوم القيادي الحوثي ماجد الدراق بتوفير العبوات للخلية وتأمين نقلها من صنعاء إلى مأرب.
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