اليمن.. تضرر أكثر من 10 آلاف أسرة جراء الظروف المناخية

أفاد تقرير أممي بأن أكثر من 10 آلاف أسرة أغلبها تستضيف نازحين، تضررت جراء الظروف المناخية القاسية؛ بما فيها الأمطار والفيضانات الناجمة عنها في 18 محافظة يمنية، خلال النصف الأول من العام الجاري 2023.

وقال تقرير صادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA): "تأثرت 10,474 أسرة تتألف من 73,318 فرداً بالظروف الجوية القاسية في جميع أنحاء اليمن، بما فيها الأمطار الغزيرة والفيضانات، وذلك في 141 مديرية تتبع 18 محافظة، خلال الفترة بين يناير ويونيو 2023".

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وأضاف التقرير، أن أغلب الأسر المتضررة في النصف الأول من العام الجاري، يتواجدون في مناطق يصعب الوصول إليها وتستضيف نازحين.

فيما أشار إلى أن مجموعة آلية الاستجابة السريعة عملت على نشر فرق الطوارئ لتقييم الأضرار التي لحقت بالمساكن والملاجئ في جميع المديريات المتضررة من الأمطار الغزيرة والفيضانات، مع وجود عملياتي مباشر في جميع المحافظات الـ18.

وأوضح الصندوق أن آلية الاستجابة، التي يقودها وبالشراكة مع اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي، عززت استجابتها لمساعدة الأسر المتضررة من الفيضانات، ودعمتها بأغذية الطوارئ ومستلزمات النظافة والمأوى.

وكشف التقرير أن آلية الاستجابة السريعة، ساعدت ما مجموعه 15,843 أسرة مكونة من 110,901 فرد ممن نزحوا حديثاً سواء بفعل استمرار النزاع المسلح أو الكوارث الطبيعية، خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2023، "66% من المستهدفين للمساعدات العينية كانوا من المتضررين من الفيضانات".