اليمن.. تحرك ألغام بحرية حوثية بالقرب من جزر في البحر الأحمر

كشف مرصد حقوقي يمني، اليوم الخميس، أن ألغاما بحرية متحركة زرعها الحوثيون خلال الأيام الماضية، تحركت باتجاه محيط الجزر الواقعة إلى الشمال الغربي من الساحل اليمني في البحر الأحمر.

وقال المرصد اليمني للألغام، في صفحته على تويتر: "ألغام بحـرية متحركة إضافية تقترب من محيط بعض الجزر الواقعة في القطاع الشمالي الغربي من البحر الأحمر، بعد أن نشرها الحوثيون خلال الأيام الماضية مستغلين حالة الرياح الجنوبية الشمالية التي ساهمت في تحريك هذه الألغام".

مادة اعلانية

وأكد المرصد الحقوقي المستقل أن "تلويث البحر الأحمر بمزيد من الألغام البحرية متعددة الأحجام والمهام يهدد حركة الملاحة التجارية الدولية والحياة البحرية ويمثل خطرا محدقا على حياة الصيادين ومرتادي البحر".

وتشير تقديرات المرصد الحقوقي إلى أن الفرق الهندسية البحرية عثرت خلال الفترة الماضية على 3452 لغما بحريا في الشواطئ ومحيط عدد من الجزر اليمنية بالبحر الأحمر، حيث تم تفكيك هذه الألغام والتخلص منها ودرء مخاطرها.

وحذرت الحكومة اليمنية مرارا من التهديد الخطير وغير المسبوق الذي باتت تشكله الألغام البحرية الحوثية على سلامة السفن التجارية وأمن حركة الملاحة في الممرات الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

كما تسببت الألغام البحرية التي تزرعها ميليشيا الحوثي الانقلابية بمقتل عشرات الصيادين في السواحل اليمنية.

وتوقفت نتيجة تلك الألغام حركة الصيد في العديد من المناطق، الأمر الذي أدى إلى تضرر آلاف الأسر التي تعتمد على مهنة الصيد.