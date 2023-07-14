اليمن.. دخان لطرد البعوض يقتل طفلتين ويصيب 3 من أسرة واحدة

توفي وأصيب خمسة أشخاص من أسرة واحدة، بينهم ثلاثة أطفال، اختناقا في إحدى مناطق محافظة المحويت، شمال غربي اليمن.

وأفادت مصادر محلية وإعلامية يمنية، بوفاة طفلتين من أسرة واحدة اختناقاً وإصابة امرأتين وطفلة بالإغماء داخل منزل بعزلة بني الجبلي بمديرية الرجم في محافظة ‎المحويت، جراء استنشاق غاز ثاني أكسيد الكربون.

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وأوضحت المصادر أن الأسرة استنشقت الدخان أثناء إحراق مخلفات المواشي في موقد بغرض طرد البعوض (الناموس) من المنزل، الأمر الذي أدى الى انقطاع الأكسجين ما أدى إلى وفاة طفلتين وإصابة البقية.

وبحسب المصادر، فإن الطفلتين المتوفيتين هن ليان صالح راجح (3 سنوات) وشقيقتها "بيان" (سنتان).