وفاة ضابط "أسير" تحت التعذيب في سجن للحوثيين بصنعاء

توفي ضابط من قوات الجيش الوطني التابعة للحكومة اليمنية، إثر تعرضه للتعذيب في سجن لميليشيا الحوثي في صنعاء.

وأفاد مصدر حقوقي أن الضابط الأسير فيصل عبد العزيز أبو راس توفي داخل سجن للحوثيين بصنعاء، موضحا أن الضحية تعرض للتعذيب الوحشي خلال احتجازه في السجن، قبل أن يفارق الحياة متأثرا بذلك.

مادة اعلانية

وأدان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، واستنكر بأشد العبارات إقدام ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران على تصفية الضابط في الجيش الوطني فيصل عبدالعزيز أبو رأس، تحت التعذيب، بعد احتجازه وإخفائه قسراً مع عدد من رفاقه في جبهة آل أبو جبارة بمحافظة صعدة العام 2019.

وأوضح الإرياني في بيان، أن الضابط فيصل عبدالعزيز أبو راس، تعرض كباقي الأسرى والمختطفين والمحتجزين قسراً في معتقلات ميليشيا الحوثي غير القانونية، لأبشع صنوف التعذيب النفسي والجسدي، والحرمان من الرعاية الصحية وأبسط الحقوق ما أدى لوفاته.

وأفاد أن وزارة حقوق الإنسان رصدت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب من إجمالي 1635 حالة تعرضت للتعذيب في معتقلات الميليشيا.

ودعا وزير الإعلام اليمني إلى تحقيق عاجل وشفاف في جرائم تعذيب الأسرى والمختطفين والمحتجزين قسرا في معتقلات ميليشيا الحوثي، وقتلهم بهذه الصورة الممنهجة، والتمثيل بجثثهم بطريقة وحشية، مؤكدا مشاركة قيادات حوثية فيها بينهم المدعو عبدالقادر المرتضى، وملاحقة ومحاكمة مرتكبيها باعتبارهم "مجرمي حرب".

كما طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن ومنظمات حقوق الإنسان، بمغادرة مربع الصمت الذي شجع ميليشيا الحوثي على ممارسة المزيد من البطش والتنكيل بحق الأسرى والمختطفين، وإصدار إدانة واضحة لهذه الجريمة النكراء، والضغط على الميليشيا لتبادل فوري لكافة لأسرى والمختطفين على قاعدة "الكل مقابل الكل".